Житель Кабардино-Балкарии подозревается в финансировании терроризма

В отношении жителя Чегемского района заведено уголовное дело, его подозревают в пособничестве террористам, сообщает пресс-служба СУ СКР по КБР.

По данным ведомства, мужчина с 2012 по 2017 год находился в Сирии и состоял в рядах запрещенной в России террористической организации. Он занимался финансированием боевиков путем разбоя, мошенничества и вымогательства. В некоторых случая сбор средств он преступник маскировал под благотворительные сборы.

Кроме того, обвиняемый привлек на сторону террористов еще двух жителей республики.

В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск.