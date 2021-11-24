Оверчук и Пашинян обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Российский вице-премьер Алексей Оверчук в Ереване провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина.

Уточняется, что стороны обсудили вопрос разблокирования коммуникаций в регионе, некоторые аспекты деятельности трехсторонней комиссии вице-премьеров РФ, АР и РА, а также ход работ, ведущихся в рамках трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января текущего года.

Кроме того, Оверчук и Пашинян рассмотрели ряд вопросов двусторонней повестки.

В мероприятии участвовали вице-премьер Армении Мгер Григорян и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Ранее сегодня Оверчук посетил Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.