Новое правительство Германии готово вести диалог с Россией

Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией.

Об этом говорится в тексте соглашения новой правящей коалиции страны, состоящей из Социал-демократической партии Германии, "Зеленых" и либеральной Свободной демократической партии, передает ТАСС.

"Германо-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия к тому же является важным международным игроком. Мы осознаем значение наполненных содержанием стабильных отношений и стремимся к ним... Мы готовы к конструктивному диалогу", - подчеркивается в документе.

В правящей коалиции сообщили, что Германия будет стремиться создать возможность безвизового режима для определенных групп россиян, пишет издание Business Insider.

Помимо этого, в соглашении обращается внимание на то, что новое правительство ФРГ будет исходить из общей и последовательной политики в отношении России в рамках ЕС. "Мы уважаем интересы наших европейских соседей, особенно наших партнеров в Центральной и Восточной Европе. Мы будем принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточимся на общей и последовательной политике ЕС в отношении России", - сказано в документе.