Госдума окончательно приняла бюджет на 2022‑2024 годы

Государственная Дума сегодня приняла в третьем и окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Такое сообщение опубликовано на сайте нижней палаты российского парламента.

За законопроект проголосовали 337 человек, против - 79, один воздержался.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщал, что бюджет на следующий год, в отличие от бюджета минувшего года, будет профицитным.

"У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач - на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми", - отмечал он.