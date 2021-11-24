Армянские СМИ сообщили, кто станет заместителем Пашиняна

Губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян отправлен в отставку, соответствующее решение под подписью премьер-министра Никола Пашиняна опубликовано на сайте армянского правительства.

Газета "Айкакан жаманак", главным редактором которой работает супруга главы кабмина Анна Акопян, сообщает, что Матевосяна назначат вице-премьером вместо Сурена Папикяна, нынешнего министра обороны.

Как напоминает Sputnik Армения, Матевосян был назначен главой Армавирской области 16 октября 2018 года.