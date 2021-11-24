Россияне выбирают Кубань и Крым для празднования Нового года

Около 50% граждан России планируют провести зимние праздники на курортах Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

"По оценке наших аналитиков, почти половина всех клиентов туроператоров, которые выбрали Россию для новогоднего отдыха, отправляются туда, где потеплее, - Краснодарский край, Крым и примкнувшая к ним Абхазия", - приводит ее слова РИА Новости.

Помимо этого, она отметила, что россияне собираются встретить Новый год в Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманске, Великом Устюге и Шерегеше.