Вакцина "Спутник-М" для подростков зарегистрирована в России

Замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о том, что противокоронавирусный препарат для подростков "Спутник-М" получила регистрационное удостоверение.

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", - цитирует Логунова РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав РФ зарегистрирует вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет.