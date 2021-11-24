ЕС призвал Россию отказаться от поддержки Донбасса

Европейский союз выразил сожаление по поводу указа о гуманитарной поддержке Донбасса, подписанного на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины", - сказано в тексте.

В Евросоюзе отметили, что данный указ направлен на дальнейшее отделение неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а это противоречит целям Минских соглашений. Кроме того, в ЕС полагают, что данные меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся гуманитарной поддержки Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. Согласно этому акту, произведенные на Донбассе товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими.