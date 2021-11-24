Главная » Новости
Азербайджан Иран

Пятигорские экологи намерены спасти два исчезающих озера

Пятигорские экологи намерены спасти два исчезающих озера

Активисты экологической ассоциации "Чистый регион" пытаются спасти от пересыхания два городских озера Пятигорска, но проблема упирается в то, что водоемы пока не имеют статуса водных объектов, а также находятся на частном земельном участке, - рассказал директор ассоциации Денис Козюба на встрече с мэром Пятигорска Дмитрием Ворошиловым.

"Приняли решение обратиться в Кубанское бассейновое водное управление и Минприроды Ставрополья по установлению статуса водных объектов для этих водоемов. Это позволит нам двигаться дальше по принятию мер для сохранения озер", - написал градоначальник в своем инстаграм-аккаунте, передает "АиФ-Ставрополье". 

Необходимость спасения озер возникла после того, как в мэрии города появились планы по застройке участка с водоемами, после чего рядом с ними был вырыт котлован под коллектор, а уровень воды в озерах начал стремительно падать, - отметили в "Чистом регионе".

1050 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!