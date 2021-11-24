Пятигорские экологи намерены спасти два исчезающих озера

Активисты экологической ассоциации "Чистый регион" пытаются спасти от пересыхания два городских озера Пятигорска, но проблема упирается в то, что водоемы пока не имеют статуса водных объектов, а также находятся на частном земельном участке, - рассказал директор ассоциации Денис Козюба на встрече с мэром Пятигорска Дмитрием Ворошиловым.

"Приняли решение обратиться в Кубанское бассейновое водное управление и Минприроды Ставрополья по установлению статуса водных объектов для этих водоемов. Это позволит нам двигаться дальше по принятию мер для сохранения озер", - написал градоначальник в своем инстаграм-аккаунте, передает "АиФ-Ставрополье".

Необходимость спасения озер возникла после того, как в мэрии города появились планы по застройке участка с водоемами, после чего рядом с ними был вырыт котлован под коллектор, а уровень воды в озерах начал стремительно падать, - отметили в "Чистом регионе".