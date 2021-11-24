В ВОЗ рассказали, сколько жизней можно спасти при соблюдении масочного режима

Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Робб Батлер заявил, что соблюдение масочного режима в Европе во время пандемии коронавируса COVID-19 позволит спасти около 160 тыс жизней.

"Лишь 48% населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, - если он вырастет, - произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности", - поведал Батлер в интервью Sky News.

По его словам, если бы маски носили 95% населения, то спасти удалось бы "около 160 тыс жизней".

Помимо этого, представитель ВОЗ подчеркнул, что 45-47% всего населения стран Европы до сих пор не сделали прививки от коронавируса. "Позвольте мне абсолютно четко заявить: большинство людей, находящихся сегодня в отделениях интенсивной терапии, не привиты", - цитирует Батлера РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 258 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В России выявили 9 434 393 случаев заражения.