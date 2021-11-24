В России стартуют клинические испытания назального "Спутника V"

Новую российскую назальную вакцину "Гам-КОВИД-Вак" начинают испытывать в клинических условиях при участии взрослых добровольцев, - заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Доклинические испытания препарата проведены, они показали, что вакцина безопасна и работает. Программа клинических исследований тоже подготовлена, выдано разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев", - рассказал Мишустин, пояснив, что клинические испытания нужны для того, чтобы еще раз оценить безопасность и эффективность вакцины и подобрать ее правильную дозировку, передает РИА Новости.

Через 42 дня после начала испытаний будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата, после чего начнется третья, финальная фаза испытаний, - добавил глава кабмина.