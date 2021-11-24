В Ростове создадут первый промышленный технопарк высоких технологий

На базе компании оборонно-промышленного комплекса "Гранит" в скором времени в Ростове-на-Дону будет создан первый в регионе одноименный промышленный технопарк высоких технологий, - сообщили в правительстве донского региона.

Новый технопарк будет специализироваться на электронных технологиях, медицинском оборудовании, СВЧ-технологиях, автоматизации производственных процессов и электротехнической промышленности, - передает "АиФ-Ростов".

Льготные условия работы позволят резидентам парка обеспечить себе быстрый выход на рынок гражданского назначения, а это позволит существенно нарастить долю продукции гражданского и двойного назначения, - говорится в сообщении.