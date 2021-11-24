Принц в Стамбуле. Спасут ли ОАЭ лиру?

Экономика Турции находится в глубоком кризисе. Пандемия в очередной раз уронила лиру. 16 ноября ее курс составил 10 лир за один доллар - крупнейший обвал турецкой валюты за последние пять лет. Однако сегодня турецкая национальная валюта стоит еще дешевле - почти 13 лир за доллар. Такого не было с деноминации 2005 года. За один ноябрь она потеряла 30% стоимости.

На фоне этих новостей в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста. Митингующие добиваются отставки правительства во главе с Партией справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Полиция оцепила площадь Таксим в Стамбуле и разогнала протестующих. Росту цен, инфляции и падению лиры способствовало снижение учетной ставки Центробанком с 16% до 15%, причем Эрдоган высказывается за дальнейшее понижение ставки.

Вся эта экономическая ситуация негативно сказывается на авторитете власти. По октябрьским опросам, рейтинг Эрдогана и его партии ПСР снизился в рекордном объеме. Согласно исследованиям центра Metropoll, поддержка президента составляет около 41%, а негативно к нему настроены 51% респондентов. Это наихудший результат Эрдогана за все его 19-летнее правление. 49,8% респондентов уверены, что он проиграет выборы 2023 года.

В день протестов и обвала лиры в Турцию пожаловал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян. Визит примечателен тем, что еще совсем недавно ОАЭ и Турция имели разногласия по целому ряду вопросов: Сирия, Ливия, Судан, Эфиопия, Египет, Катар, Афганистан и так далее. Однако Анкара и Абу-Даби, как видно, намерены найти компромисс. Процесс запущен с 11 января, когда в Эмиратах объявили о восстановлении контактов с Анкарой. 2 июня Эрдоган со своей стороны изъявил желание "максимизировать сотрудничество со странами Залива", а в августе в Анкару пожаловал советник президента ОАЭ, шейх Тахнун бин Зайд Аль Нахайян. 31 августа Эрдоган провел телефонный разговор с лидером ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Зайдом.

По данным СМИ, на сегодняшней встрече планируется подписание между ОАЭ и Турцией контрактов на сумму $10 млрд. Помогут ли они "спасти" лиру?

Эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что ситуация с кризисом лиры переоценена, а сделка с ОАЭ планировалась гораздо раньше обвала национальной валюты. "Пока в турецкой экономике нет таких проблем, чтобы надо было турецкую лиру спасать. Естественно, переговоры лидеров Турции и ОАЭ не ставят задачу, что ОАЭ должны прийти с инвестициями и помочь турецкой лире, так как инвестиции были запланированы раньше. Встреча состоится в рамках экономического взаимодействия, которое прямо не связано с нынешней ситуацией или со спасением турецкой лиры", - указал востоковед.

"О том, что Эмираты готовы инвестировать в Турцию, было известно еще до того, как разразился текущий кризис с падением курса лиры. Поэтому вопрос эмиратских инвестиций и нынешняя экономическая ситуация в Турции не связаны. Это более долгосрочная политика, не направленная на какое-то решение сиюминутной задачи", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Семенов полагает, что региональные разногласия между ОАЭ и Турцией не испарятся, но страны найдут пути по контролю этих точек напряженностей. "Я не думаю, что они полностью уладят разногласия, которые в определенной степени сохранятся. Задача в том, чтобы избежать возобновления эскалации или конфликтов в этих точках напряженности, найти консенсус и перейти к более конструктивной политике, будь то в Ливии или в других странах", - подчеркнул востоковед.

"Например, в Ливии сейчас для этого есть определенные предпосылки. Тем более, я бы не сказал, что там у Турции есть серьезные планы по поддержке "Братьев-мусульман" (запрещенная в РФ организация). Турция давно уже "Братьев-мусульман" не поддерживает. Турция поддерживает широкий спектр сил, которые находятся, будь то в Ливии или в иных странах, где давным-давно "Братья-мусульмане" не играют ведущую роль. Поэтому Эмираты и начали сближение с Турцией и Катаром", - отметил эксперт РСМД.

Так как фактор "братьев-мусульман" уже не представляет серьезную угрозу ОАЭ, они начали сближение с Турцией. "Есть силы, которые поддерживают Эмираты. Но между ними гораздо больше возможностей найти общие позиции и выстроить определенные линии. Не факт, конечно, что это произойдет. Эти противоречия могут сохраняться в той же Ливии, однако это не будет никак мешать выстраивать взаимодействие по иным направлениям. То есть сохранение каких-то точек напряжения между Эмиратами и Турцией будет идти параллельно с реализацией других совместных инициатив", - добавил Семенов.