Гендиректор МАГАТЭ подвел итоги своей поездки в Иран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в ходе своего выступления перед советом управляющих МАГАТЭ, что его переговоры с представителями Ирана получились безрезультатными.

"Несмотря на все мои усилия, эти обширные переговоры и обсуждения для урегулирования нерешенных вопросов по гарантиям Ирана, подробно изложенные в двух докладах, не принесли результата", - цитирует Гросси РИА Новости.

Напомним, накануне гендиректор МАГАТЭ завершил двухдневную поездку в Тегеран. В ходе визита Гросси встретился с вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.