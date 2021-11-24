Власти Казахстана ввели запрет на вывоз лесоматериалов

С сегодняшнего дня приказом министра индустрии и инфраструктурного развития страны в Казахстане введен запрет на вывоз с ее территории лесоматериалов сроком на шесть месяцев с последующей пролонгацией в рамках поддержки отечественных деревообрабатывающих предприятий, насыщения внутреннего рынка сырьем и сохранения лесного фонда Казахстана, - сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Поскольку территория Казахстана является малолесистой - лесом покрыты только 11% территории страны (13,3 млн га), и основная поставка необработанного лесоматериала в Казахстан идет из Российской Федерации, приказом №611 с территории Казахстана запрещен вывоз и российского необработанного лесоматериала (кругляка), - говорится в документе, передает "АиФ-Казахстан".

При принятии приказа были соблюдены все правила принятия нормативно-правовых актов, также документ был опубликован на открытом портале НПА и получил положительное заключение общественного совета.