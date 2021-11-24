В "Газпроме" объяснили, почему скачут цены на газ в Европе

Заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев назвал причину повышения цен на газ в Европе.

По его словам, это вызвано острым дефицитом сжиженного природного газа (СПГ).

"Ситуация на рынке в конце 2020 года и в 2021 году была связана с возникновением острого дефицита СПГ. Она дала толчок глобальной игре на повышение цен на незаконтрактованный, гибкий СПГ, их взвинчиванию региональными игроками", - цитирует Комлева РИА Новости.

Он подчеркнул, что такой "газовый покер" c повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко превысила отметку в $1 тыс за тысячу куб м.