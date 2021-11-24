Путин испытал порошок от коронавируса

Президент России Владимир Путин как испытал на себе назальную вакцину от коронавирусной инфекции.

Российский лидер рассказал, что после того, как с момента вакцинации прошло полгода, "у меня защитные титры опустились". "Специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад", - сообщил президент.

"Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем [Логуновым, заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи] он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", - привел подробности ревакцинации глава государства на совещании с членами правительства.

Также Путин призвал всех граждан России своевременно ревакцинироваться от коронавирусной инфекции.