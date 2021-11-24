МРОТ в России с нового года станет больше

Сегодня Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.

Изначально планировалось, что размер МРОТ в России с нового 2022 года составит 13 617 рублей, но ко второму чтению президент РФ Владимир Путин предложил поправку, предусматривающую его повышение до 13 890 рублей в месяц, - передает ТАСС.

Накануне Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, поддержав три поправки президента РФ, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и МРОТ.

Напомним, в нынешнем 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.