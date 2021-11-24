Посол Израиля сообщил о переговорах по признанию "Спутника Лайт" в стране

Россия и Израиль обсуждают признание сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник Лайт", сообщил посол страны в России Александр Бен Цви

"Этот вопрос, вопрос признания "Спутника Лайт" мы обсуждаем, на повестке дня стоит все. Все это обсуждается, но главная тема – это "Спутник V", поскольку большая часть населения России привита им", - сказал он на Московской международной конференции по противодействию ксенофобии под эгидой Российского еврейского конгресса.

Далее дипломат отметил, что в настоящее время министерства туризма и здравоохранения каждой из стран ведут переговоры по техническим вопросам. В частности, речь идет об "обеспечении проверок, чтобы люди могли приезжать, но при этом не представляли угрозу ни себе, ни населению в Израиле", пишут "Известия".