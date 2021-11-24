Чечня вакцинировалась на 80%

В Чечне продолжается снижение заболеваемости и смертности коронавирусом, сообщил зампред республиканского правительства Эльхан Сулейманов по итогам заседания Оперативного штаба Минздрава РФ в режиме видеоконференцсвязи по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

"Чеченская Республика демонстрирует тенденцию к снижению заболеваемости и случаев летальности от COVID-19", - сказал он.

Сулейманов также добавил, что республика практически достигла 80% показателя вакцинации взрослого населения и является вторым регионом в стране с таким охватом привитых жителей.