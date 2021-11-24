Голикова рассказала, в каких регионах России заболеваемость коронавирусом снижается сильнее всего

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, что за неделю заболеваемость коронавирусом COVID-19 в стране снизилась на 6,1%.

"По итогам прошедшей 46-й недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в РФ снизилась на 6,1% и составила 175,6 на 100 тыс населения", - цитирует ее ТАСС.

По словам Голиковой, сильнее всего заболеваемость снижается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом в Амурской, Новгородской, Томской областях, Хабаровском крае и Крыму заболеваемость COVID-19 выше, чем в среднем по стране.

Вице-премьер также рассказала, что повторно заразились коронавирусом менее 1% из общего числа переболевших COVID-19. "Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, составляет на сегодняшний день 0,74%", - подытожила Голикова.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в России диагностировали у 9 434 393 человек. Справились с болезнью 8 126 376 жителей страны, умерли - 267 819.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 258 млн, из них более 5,1 млн человек скончались.