Пятигорский чиновник продавал перевозчикам "липовые" маршруты

В скором времени перед Ставропольским судом предстанет бывший директор МУП "Пятигорскпассажиравтотранс", обвиняемый в мошенничестве, - сообщили в управлении СКР по Ставропольскому краю.

В 2019 году чиновник получил более 1 млн 800 тыс рублей взяток от двух предпринимателей, перевозящих пассажиров по муниципальным маршрутам, пообещав предоставить им финансово выгодные популярные маршруты перевозок, тогда как все имеющиеся маршруты города уже были закреплены за ИП, - передает "АиФ-Ставрополье".

Дальнейшую судьбу экс-директора транспортного предприятия решит суд, - говорится в сообщении.