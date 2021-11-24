Голикова: Россиян привили на 50,4%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила сегодня, что уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России достиг 50,4%.

По ее словам, достижение коллективного иммунитета является на сегодняшний день важнейшей задачей. "На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%", - сказала она в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в России опустилась до 33 558 случаев, общее число инфицированных в России достигло 9 434 393 человек.