Две женщины и ребенок погибли при пожаре на Кубани

Три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном доме в хуторе Тимашевка Крыловского района Краснодарского края. На месте были найдены тела двухлетнего мальчика, его мамы и бабушки. По факту ведется доследственная проверка.

"Павловским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю организована доследственная проверка по сообщению об обнаружении тел двухлетнего мальчика, его 41-летней матери и 66-летней бабушки после локализации пожара в одном из домов на улице Пушкина в хуторе Тимашевка Крыловского района", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что пожар произошел в среду утром, площадь возгорания составила 48 кв м.