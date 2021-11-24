Астраханские аграрии будут выращивать гибридные овощи

В скором времени на астраханских прилавках появятся новые гибридные овощи, которые будут выращивать местные аграрии – соответствующее соглашение подписали министерство сельского хозяйства региона и агрофирма "Поиск".

Согласно документу, на астраханских полях продолжится испытание новых сортов овощей, селективные культуры планируется поставить на поток. Это позволит не только расширить объемы местного сельского хозяйства, но и привлечь фермеров с различных районов и увеличить темпы импортозамещения, - передает "АиФ Астрахань".

На полях области уже прошли широкомасштабные производственные испытания селекционных разработок, которые привлекли внимание аграриев страны и претендуют на их всеобщее признание, - показал День поля, проведенный с участием крупных товаропроизводителей юга.