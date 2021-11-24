В Дагестане завершается создание основной инфраструктуры для Каспийской флотилии

Создание основной инфраструктуры для базирования Каспийской флотилии практически завершено. Сейчас в Каспийске продолжается строительство жилья и решение социальных вопросов для семей военнослужащих, сообщил мэр города Борис Гонцов.

"Все основные работы по дноуглублению, обустройству бухты, в принципе, завершены. Инфраструктура тоже практически построена - причальные стенки, подводящие коммуникации и так далее", - сказал он.

Весной 2018 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск.