Талибы в ближайшие дни проведут переговоры с представителями США и Евросоюза

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) проведет переговоры с представителями США и Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальной странице де-факто афганских властей в социальной сети Twitter.

Встречи пройдут в Дохе (Катар) 27-29 ноября.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.