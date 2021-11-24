Замглавы авиакомпании "Дагестан" ответит за вырубку деревьев

Дагестанские правоохранители передали в Каспийский городской суд дело заместителя гендиректора авиакомпании "Дагестан", обвиняемого в незаконной рубке деревьев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В мае минувшего года обвиняемый нанял двух человек для рубки деревьев на улице Сулеймана-Стальского в Каспийске. Хотя разрешения на это в установленном порядке он не получал, а нанятых рабочих обманул, что у него есть порубочный билет. В результате интересам города был нанесен ущерб в размере более 194 тыс рублей, - передает "АиФ-Дагестан".

Чиновник обвиняется в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере, а прокуратура предъявила ему иск о взыскании с него причиненного городу ущерба, - говорится в сообщении.