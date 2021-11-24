В Иране заработал кабинет фонда "Русский мир"

Кабинет фонда "Русский мир" начал работу в Гилянском университете в городе Решт на севере Ирана, сообщил представитель Россотрудничества в Иране Дмитрий Калениченко.

"Мы поздравляем Гилянский университет с открытием кабинета фонда "Русский мир". Представители Гилянского университета сообщили, что намерены сотрудничать с "Русским миром" в вопросе подготовки студентов", - сказал он.

Калениченко напомнил, что в этом году Россотрудничество в одностороннем порядке решило увеличить число квот для иранских студентов более чем в три раза. "Мы надеемся, что по итогам проведенной работы мы сможем и дальше увеличивать количество [бюджетных] мест для иранцев в российских вузах", - приводит слова Калиниченко ТАСС.

Также участником церемонии стал генеральный консул РФ в Реште Андрей Вадов.