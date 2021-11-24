Замглавы Южной таможни незаконно выдал арестованную партию обуви

Заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южного таможенного управления (ЮТУ) незаконно выдал партию контрафактной обуви из камеры хранения вещдоков, - выявила служба по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что фигурант... используя служебное положение и подложные документы, ...незаконно выдал ненадлежащему получателю партию обуви в количестве 4 056 пар, изъятую и помещенную им ранее в камеру хранения вещественных доказательств", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По оценкам специалистов, общая стоимость похищенного чиновником превысила 900 тыс рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", - говорится в сообщении.