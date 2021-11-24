Глава МАГАТЭ не смог получить доступ на объект в Карадже

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уехал из Ирана, не сумев добиться согласия на доступ инспекторов на объект, где "создается оборудование для иранской ядерной программы". Об этом сообщили дипломаты.

Ранее Гросси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами, в ходе которых обсуждался формат дальнейшего сотрудничества. Гросси также подчеркнул, что Исламская Республика не отклонялась от своих обязательств по развитию ядерной программы. После этого гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Источники отмечают, что Иран предложил предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ на объект в Карадже, однако взамен попросил агентство частично приостановить расследование по поводу обнаруженных в Иране ядерных материалов. Гросси ответил отказом, передает рИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.