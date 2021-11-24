Российских нефтяников ждут тяжелые времена - Минэнерго

В ближайшие 25-30 лет углеводороды по-прежнему останутся основой мирового энергобаланса, но их цена может упасть, как и качество добываемой в России нефти: через 10 лет оно ухудшится настолько, что почти вся добываемая сегодня в России нефть перейдет в категорию трудноизвлекаемой, то есть себестоимость ее добычи станет существенно выше, - рассказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"У нас на горизонте десяти лет почти 100% добычи будет трудноизвлекаемой", - поведал он, напомнив, что ухудшение запасов означает необходимость стимулирования в стране нефтедобычи и геологоразведки, передает ТАСС.

Также замглавы Минэнерго России добавил, что доходы от продажи углеводородов в дальнейшем могут упасть, как и выплаты дивидендов со стороны нефтегазовых компаний России, но зато отрасль сохранит объем инвестиций и рабочие места.