Оппозиция пообещала Грузии "мирную революцию"

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил о том, что до конца недели оппозиционеры представят план действий до конца этой недели.

"Многие хотели бы, чтобы олигарх не руководил государственными учреждениями и чтобы страна могла выдохнуть. Это обязательно произойдет в ближайшем будущем, но нытье о том, почему это не случилось вчера, не пойдет на пользу завтрашнему делу", - сказал он во время акции на проспекте Руставели.

Мелия также обратил внимание на то, что в стране уже началась "мирная революция" и "Грузинская мечта" не сможет продлить свое пребывание у власти, передает Sputnik Грузия.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Мамука Арешидзе, на самом деле никакой "мирной революции" и в целом политических перемен из-за действий оппозиции в Грузии сейчас не происходит. "Мелия заявляет это уже в сотый раз, но говорит это только потому, что является лидером "Единого национального движения" и ему надо говорить, что какие-то изменения происходят. Однако никакой революции не только нет в данный момент, но и не предвидится в дальнейшем", - подчеркнул он.

Безуспешность "Единого национального движения" в попытках раскачать систему и лишить власти "Грузинскую мечту" определяется прежде всего народными настроениями. "Возможности что-то изменить, может быть, у ЕНД и есть, однако сейчас ситуация в Грузии в целом не революционная. Не думаю, что ресурсов хватит для революции у какой угодно грузинской партии, в том числе и у ЕНД - просто потому что в народе нет революционного настроя, психологической фон совершенно другой, это не 2002-2003 годы", - обратил внимание Мамука Арешидзе.

"Тут даже не приходится говорить о том, что у ЕНД почти нет поддержки населения. Финансовые ресурсы у партии есть. Да и в целом нужно сказать, что революцию организует, как правило, довольно небольшая группа людей - но только при условии, что в народе есть настрой на резкие перемены. Если настроя нет, революция не получится. Нужно признать, что и деньги, и ударная политическая группа у "Единого национального движения" есть, однако они не являются решающими факторами", - заключил политолог.