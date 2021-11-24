Донские антиваксеры станут объектами пристального внимания прокуратуры

Только за ноябрь Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения "Росздравнадзор) по Ростовской области направила в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, - сообщил представитель регионального Росздравнадзора.

"За последний месяц мы направили в прокуратуру восемь материалов по антипрививочникам", - отметил собеседник, не уточнив, идет ли речь о физических или юридических лицах, передает РИА Новости.

Ранее Росздравнадзор поручил своим территориальным органам в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.

Данные о нарушениях представителям надзорного ведомства на местах поручено собирать с помощью мониторинга средств массовой информации и соцсетей, - говорится в сообщении.