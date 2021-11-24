Путин и Вучич на переговорах в Сочи обсудят цены на газ

Тема цен на газ будет на повестке дня во время переговоров президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича 25 ноября в Сочи сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также, по словам представителя Кремля, стороны затронут вопросы борьбы с коронавирусом,

"Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня. Конечно же, и вопросы борьбы с COVID будут затрагиваться", - сказал Песков.

Также он отметил, что Путин и Вучич обсудят ситуацию на Балканах. Также состоится обмен мнениями по международной обстановке, "которая не менее тревожная".