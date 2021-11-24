Главного газовика Кубани заподозрили в коммерческом подкупе

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева и еще ряда сотрудников в разных городах Кубани за получение ими коммерческого подкупа на сумму свыше 20 млн рублей, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодару Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Все они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере", - рассказала Петренко, передает РИА Новости.

Участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае, - полагает следствие.

Все подозреваемые задержаны, следствие просит суд об их аресте, - говорится в сообщении.