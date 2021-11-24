Израиль поблагодарил Австралию за признание "Хезболлы" террористической организацией

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поблагодарил правительство Австралии за признание "Хезболлы" террористической организацией.

"Благодарю правительство Австралии и моего друга премьер-министра Австралии Скотта Моррисона за намерение признать "Хезболлу" террористической организацией", - цитирует Беннета РИА Новости.

Он отметил, что Израиль продолжит действовать всеми возможными способами против терроризма, в том числе и на международной арене".

Ранее сегодня телеканал 7News сообщил, что власти Австралии объявили террористическими организациями ливанскую группировку "Хезболла" и неонацистскую организацию The Base.