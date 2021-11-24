Краснодарская "антимасочница" заинтересовала полицию

Краснодарские полицейские ищут девушку, устроившую скандал в ответ на просьбу надеть маску в автобусе, ей грозит административный арест, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Водитель автобуса потребовал от девушки надеть маску, что привело ее в гнев, и она начала громко выражать свои эмоции в адрес водителя, используя нецензурную лексику. В итоге ей пришлось покинуть салон автобуса.

"На основании сведений о нарушении общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте, а именно в общественном транспорте, с оскорбительным приставанием к гражданам, полицией города Краснодара назначено проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность женщины", - рассказал представитель УМВД Артем Коноваленко, передает РИА Новости.

За данные действия девушке грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", предусматривающей максимальное наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток, - добавил Коноваленко.