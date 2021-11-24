Песков: Путина необходимо защищать от ковида несмотря на ревакцинацию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что меры антиковидной безопасности в отношении президента России Владимира Путина сохраняются, несмотря на то, что на днях российский лидер был ревакцинирован.

"Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента", - пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Путин изъявил готовность испытать назальную вакцину от COVID-19.