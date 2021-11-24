Источник: Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественных местах в декабре

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит в декабре законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил источник в аппарате комитета.

По его словам, это произойдет сразу после завершения сбора отзывов и предложений

"Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по окончании срока рассылки. В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре", - цитирует источник ТАСС.

Напомним, согласно законопроекту, места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, точки общепита и розничной торговли можно будет посещать только по QR-коду о прививке либо справке о медотводе, а также по документу о том, что человек переболел COVID-19. Ранее в этом месяце законопроект был отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.