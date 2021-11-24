В ДТП под Астраханью попала карета "скорой помощи"

Сегодня под Астраханью попал в ДТП автомобиль "скорой помощи": были травмированы три человека, - сообщили в управлении МВД РФ по региону.

"На автодороге Астрахань-Зеленга в районе села Бирюковка водитель "скорой" Володарской районной больницы не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину. В результате травмы получили водитель, пациент и сопровождавшая больного женщина. Все они госпитализированы", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Авария произошла, когда водитель пытался объехать участок дороги, на котором велись ремонтные работы, - уточнили в МВД региона.

На месте ДТП работают правоохранители – они выясняют обстоятельства аварии. Проводится административное расследование.