Вице-премьер Крыма подал в отставку

Государственный совет Крыма получил представление об освобождении от должности вице-премьера республики Андрея Рюмшина.

"Поступило такое представление. Предположительно, оно будет рассмотрено на сессии в понедельник", - рассказал "Интерфаксу" вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В Крыму назначение и отставку всех вице-премьеров и некоторых министров согласовывают депутаты. Затем указ подписывает глава республики.

Министр сельского хозяйства Крыма Рюмшин занимает должность вице-премьера с октября 2019 года.

В правительственных структурах Крыма с сентября происходят кадровые перестановки. Последней с поста была уволена министр культуры Арина (Вера) Новосельская, она утратила доверие из-за обвинения в получении взятки.