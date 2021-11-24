На форуме в Ставрополе обсудят технологии будущего

В Ставропольском государственном аграрном университете (СГАУ) начал работу форум "PRO будущее", организованный в рамках проекта "Умный маршрут" обществом "Знание": его участники обсудят технологии, профессии и компетенции будущего.

"Площадкой проведения форума стала "Точка кипения", открытая в 2019 году, чтобы давать новые знания, объединять поколение молодых, талантливых, жаждущих знания людей. Будущее делаете вы, будущее создают те, кто знает, как это сделать. Навыки и компетенции раскрывают ваши таланты. Мы будем создавать новые площадки, проводить мероприятия, чтобы вы смогли воплотить свой потенциал", - сказал на открытии форума ректор университета Александр Трухачев, передает ТАСС.

На трехдневном форуме в Ставрополе, на котором собрались около 200 участников, выступят более 20 спикеров, которые в формате лекций, мастер-классов и дискуссий знакомят слушателей с миром науки и технологий, главными достижениями современности, трендами в профессиях.

Напомним, за историю существования проект уже охватил более 60 регионов России, в его рамках состоялось более 6 тыс лекций.