Жетоны в метро Ташкента перестанут принимать с 1 декабря

Ташкентское метро перестанет принимать жетоны в качестве оплаты проезда с 1 декабря, пишет Podrobno.uz.

"В связи с внедрением автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте сообщаем, что с 1 декабря 2021 года ташкентский метрополитен перестанет принимать жетоны за проезд", – предупредили в метро.

Станции Ташкентского метрополитена оснастили стационарными валидаторами для оплаты через NFC, также валидаторы принимают QR-код билеты, транспортные и банковские карты.

Около половины жителей Ташкента уже перешли на безналичную оплату проезда. С начала года продано на 234% больше единых транспортных карт, чем за прошлый год. Пассажиры совершили на 840% больше транзакций, чем в 2020 году.