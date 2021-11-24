Новые пункты вакцинации открываются на вокзалах в Петербурге

Пункты вакцинации от коронавируса открывает на железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга Единый медицинский центр ("Бронка Групп").

Сделать прививку на Московском вокзале можно с 23 ноября, на Ладожском вокзале - с 27 ноября.

"Вакцинация будет проводиться однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", – отметили в медцентре.

Прививочные пункты будут работать в будни с 9.00 до 21.00, в выходные с 9.00 до 18.00. Для вакцинации необходимо предварительно записаться через горячую линию или сайт центра. Прививка в этих пунктах делается платно - от 2 350 рублей.

"В день планируется прививать до 50 человек. К вакцинации допускаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет – не только петербуржцы, но и жители Ленинградской области и других регионов, а также нерезиденты РФ", – подчеркнули в пресс-службе холдинга.