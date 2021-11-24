Водитель опрокинул авто с двумя женщинами в кювет в Дагестане

Две жительницы Табасаранского района пострадали в результате аварии в Дербентском районе Дагестана. Об этом информирует пресс-служба МВД Дагестана.

Сообщается, что ДТП произошло на 12-м километре автодороги "Дербент-Хучни", где житель Табасаранского района, управляя автомобилем "ВАЗ-210740", не справился с управлением. В результате машина средство опрокинулось в кювет.

Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время они находятся в больнице Дербента. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.