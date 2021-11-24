Леопард в КБР оказался гостем из дикой природы

Сравнение экспертами Института проблем экологии и эволюции РАН рисунка на шкуре леопарда, обнаруженного в Кабардино-Балкарии, с пятнистыми "паспортами" уже выпущенных животных доказало, что этот леопард из дикой природы, - говорится в сообщении пресс-службы Росзаповедцентра Минприроды России, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

В начале ноября текущего года на территории национального парка "Приэльбрусье" были обнаружены следы крупной кошки, размером не менее 10 см в длину. Вблизи места обнаружения следов специалистами Института экологии горных территорий РАН и госинспекторами национального парка были оперативно установлены фотоловушки и получены фото переднеазиатского леопарда, идущего по горной дороге. Им оказался взрослый самец, не относящийся к ранее выпущенным в рамках проекта восстановления леопарда на Кавказе животным.

Специалисты не исключают, что его привлекло на Центральный Кавказ наличие самок на данной территории. Напомним, выпущенная в 2018 году в Республике Северная Осетия – Алания самка Волна после того, как освоила территорию Осетии, год назад была отмечена на территории Кабардино-Балкарии, и ее ошейник ранее был найден на территории этой республики. Самка Агура освоила местность в Северной Осетии и, похоже, продолжает там жить, - говорится в сообщении.

Переднеазиатский подвид леопарда исторически обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около 4 тысяч м, а также обитал в пойменных лесах крупных рек.

Основной причиной почти полного исчезновения подвида в данной местности явилось уничтожение его местообитаний.

Переднеазиатский леопард – приоритетный объект животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма" национального проекта "Экология". Реализация федерального проекта возложена на Росзаповедцентр Минприроды России.