Воин ВС Азербайджана играет на фортепьяно на освобожденной земле (ВИДЕО) 24 ноя в 12:09 Воин Армии Азербайджана исполнил произведение группы Lаgoon Fierce woman на освобожденной земле. 1055 просмотров Новости Азербайджан Культура Общество Азербайджан и Армения Ещё ... Пашинян: Ереван и Баку могут подписать документ о комиссии по демаркации и делимитации Азербайджан и Армения могут создать канал оперативной связи на уровне министерств обороны Пашинян сообщил о достижении договоренностей по двум встречам с Ильхамом Алиевым Пашинян: контакты представителей Армении и Азербайджана должны быть чаще Читайте Вестник Кавказа в