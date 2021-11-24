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Воин ВС Азербайджана играет на фортепьяно на освобожденной земле (ВИДЕО)

Воин ВС Азербайджана играет на фортепьяно на освобожденной земле (ВИДЕО)

Воин Армии Азербайджана исполнил произведение группы Lаgoon Fierce woman на освобожденной земле.

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