Личный врач Саакашвили рассказал, сколько будет восстанавливаться бывший президент

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили понадобится на реабилитацию несколько месяцев. Об этом заявил личный врач экс-главы государства Николоз Кипшидзе.

"Пока что слабость весьма выражена. Реабилитация - это длительный процесс, за четыре, пять дней не закончится. На это понадобится несколько месяцев", - поведал медик.

Он подчеркнул, что лечение Саакашвили проходит в соответствии с разработанным планом.

По данным Кипшидзе, лечение Михаила Саакашвили проходит в соответствии с разработанным планом. "Что касается основных жалоб, у него общая слабость. К примеру, он чувствует себя так, как человек после болезни. В этой слабости нет ничего необычного. Давление, другие лабораторные исследования, так или иначе, в рамках нормы", - цитирует его "Грузия Online".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Спустя несколько дней он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму.