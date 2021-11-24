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Личный врач Саакашвили рассказал, сколько будет восстанавливаться бывший президент

Личный врач Саакашвили рассказал, сколько будет восстанавливаться бывший президент

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили понадобится на реабилитацию несколько месяцев. Об этом заявил личный врач экс-главы государства Николоз Кипшидзе.

"Пока что слабость весьма выражена. Реабилитация - это длительный процесс, за четыре, пять дней не закончится. На это понадобится несколько месяцев", - поведал медик.

Он подчеркнул, что лечение Саакашвили проходит в соответствии с разработанным планом.

По данным Кипшидзе, лечение Михаила Саакашвили проходит в соответствии с разработанным планом. "Что касается основных жалоб, у него общая слабость. К примеру, он чувствует себя так, как человек после болезни. В этой слабости нет ничего необычного. Давление, другие лабораторные исследования, так или иначе, в рамках нормы", - цитирует его "Грузия Online".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Спустя несколько дней он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму.

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