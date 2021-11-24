Тепло вернется в столичный регион к выходным

К выходным в столичном регионе снова потеплеет, температура будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, - сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные в регионе установится погода, не соответствующая концу осени - температура в течение суток будет около 0 градусов, то есть довольно высокая. Местами будут небольшие осадки - либо морось, либо мелкие дожди и в субботу, и в воскресенье", - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

Характер погоды будет меняться и сегодня: во второй половине дня начнется снег, который местами будет усиливаться до стадии умеренного, а местами возможна даже метель, - добавила синоптик.